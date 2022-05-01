Тюменцы могут отдать одежду на благотворительные цели

| Фото: группа "Чулан Тюмень | Эко секонд" ВКонтакте | Фото: группа "Чулан Тюмень | Эко секонд" ВКонтакте

Отдать ненужные вещи хорошего качества в благотворительные организации предлагают жителям Тюмени.

Собирает и передает одежду нуждающимся "Лавка добра", организованная центром социальной помощи "Семья". Она работает по трем адресам: ул. Ермака, 1а, ул. Амурская, 150, ул. Геологоразведчиков, 14а.

"Ящик добра" круглосуточно работает по адресу ул. Пушкина, 10, еще одна точка расположена в ЦУМе. Вещи отправляются нуждающимся, пишет "Вслух.ру".

Принимает вещи организация "Милосердие" (ул. Коммунистическая, 70), которая помогает бездомным людям.

На Котельщиков, 2 работает благомагазин "Лаффка". Принимаемые вещи там сортируют: часть уходит на переработку, часть — в мастерскую, остальное попадает в секонд-хенды или утилизируется. Дополнительные адреса — ул. Пермякова, 7 и ул. Интернациональная, 140.

Эко-секонд "Чулан" на ул. Богдановича, 11/3 и ул. Комсомольской, 58 тоже принимает одежду. Ее также сортируют и отправляют на переработку, благотворительность или продажу.