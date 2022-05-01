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Десять тюменских студентов получат стипендию за лидерские качества и эрудицию

Общество, 12:34 14 мая 2022

группа "Студсовет72 | Студцентр Тюменской области" Вконтакте | Фото: группа "Студсовет72 | Студцентр Тюменской области" Вконтакте

Стипендию получат победители студенческого конкурса управленцев

"Лидеры 72". Его организует Студенческий совет Тюменской области.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету на странице Студенческого

совета Тюменской области в социальной сети "ВКонтакте" до 31 мая и пройти заочное онлайн-тестирование по блокам: "Эрудиция" и "Управленческие компетенции".

200 человек, набравшие наибольшее количество баллов, пройдут в очный этап, который состоится 11 и 12 июня. Он включает ретест, организационно-деловые и интеллектуальные игры, кейс-турнир.

12 июня станут известны победители, пишет "Мегатюмень". Ими станут первые десять человек в итоговом рейтинге. Эти студенты получат стипендию и пройдут стажировку или практику в крупных региональных компаниях.

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# Студенческий совет Тюменской области

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