Десять тюменских студентов получат стипендию за лидерские качества и эрудицию

| Фото: группа "Студсовет72 | Студцентр Тюменской области" Вконтакте | Фото: группа "Студсовет72 | Студцентр Тюменской области" Вконтакте

Стипендию получат победители студенческого конкурса управленцев

"Лидеры 72". Его организует Студенческий совет Тюменской области.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету на странице Студенческого

совета Тюменской области в социальной сети "ВКонтакте" до 31 мая и пройти заочное онлайн-тестирование по блокам: "Эрудиция" и "Управленческие компетенции".

200 человек, набравшие наибольшее количество баллов, пройдут в очный этап, который состоится 11 и 12 июня. Он включает ретест, организационно-деловые и интеллектуальные игры, кейс-турнир.

12 июня станут известны победители, пишет "Мегатюмень". Ими станут первые десять человек в итоговом рейтинге. Эти студенты получат стипендию и пройдут стажировку или практику в крупных региональных компаниях.