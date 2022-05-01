Жителей Тюменской области предупреждают о сильном ветре, дождях и грозах 16 мая

| Фото: 72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

Порывы ветра, местами до 15-18 метров в секунду ожидаются на юге Тюменской области в понедельник. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС России.

16 мая днем пройдут небольшие дожди и грозы. Температура воздуха прогреется до плюс 22 градусов.

При усилении ветра специалисты МЧС рекомендуют жителям региона ограничить выход из зданий. Не оставлять без присмотра детей и воздержаться от поездок на личном транспорте. А находясь на улице, обходить деревья, рекламные щиты. И напоминают, что в экстренных случаях необходимо звонить по телефону Единой дежурной диспетчерской службы 112.

Оксана Корнеенкова