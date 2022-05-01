  • 15 мая 202215.05.2022воскресенье
  • USD63,7799
    EUR65,7939
  • В Тюмени 18..20 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Жителей Тюменской области предупреждают о сильном ветре, дождях и грозах 16 мая

Общество, 17:15 15 мая 2022

72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

Порывы ветра, местами до 15-18 метров в секунду ожидаются на юге Тюменской области в понедельник. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС России.

16 мая днем пройдут небольшие дожди и грозы. Температура воздуха прогреется до плюс 22 градусов.

При усилении ветра специалисты МЧС рекомендуют жителям региона ограничить выход из зданий. Не оставлять без присмотра детей и воздержаться от поездок на личном транспорте. А находясь на улице, обходить деревья, рекламные щиты. И напоминают, что в экстренных случаях необходимо звонить по телефону Единой дежурной диспетчерской службы 112.

Оксана Корнеенкова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , погода

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:20 15.05.2022В Тюмень завезли более 4 000 тонн монгольда и шпината из Узбекистана
18:00 15.05.202216 мая - события дня
17:45 15.05.2022Бразильские легионеры МФК "Тюмень" покинули команду
17:15 15.05.2022Жителей Тюменской области предупреждают о сильном ветре, дождях и грозах 16 мая