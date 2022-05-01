Производственный цех с газовыми баллонами тушили ночью в Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Производственный цех одного из заводов на ул. Комбинатской тушили в Тюмени ночью 16 мая. По предварительным данным, причиной пожара могло послужить короткое замыкание электропроводки.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о возгорании цеха размерами 18 на 60 метров поступило в 0 часов 44 минуты. В ходе тушения из зоны воздействия опасных факторов эвакуировали шесть газовых баллонов и один кислородный. В 2 часа 11 минут пожар ликвидировали. В тушении задействовали 13 единиц техники, 40 человек личного состава.

Погибших и пострадавших нет. В результате происшествия повреждена крыша на площади 1 тыс 80 квадратных метров.

Инна Пахомова