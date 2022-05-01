Лучшего солиста Тюменского филармонического оркестра определят по итогам конкурса

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Итоги VI областного конкурса "Солист оркестра" на лучшее произведение, исполненное с симфоническим оркестром, подведут в Тюменской филармонии 22 мая. В нем примут участие молодые исполнители — вокалисты и инструменталисты, учащиеся детских школ искусств Тюменской области и Тюменского института культуры, сообщает ТКТО.

Победители конкурсного отбора выступят на гала-концерте в тюменской филармонии. Лауреаты получат награды. Услышать молодых и юных музыкантов, чьи партии звучат под аккомпанемент струнных и смычковых, под многоголосие скрипок и пение валторн, в исполнении Тюменского филармонического оркестра, соберутся многочисленные поклонники современной и классической музыки.

Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.