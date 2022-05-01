Школьники Уватского района отдохнут и оздоровятся в 18 лагерях

| Фото: Telegram-канал главы Уватского района Вячеслава Елизарова | Фото: Telegram-канал главы Уватского района Вячеслава Елизарова

18 оздоровительных лагерей дневного пребывания будут работать в Уватском районе в период летних каникул. Они откроются на базе образовательных, культурных и спортивных учреждений. Об этом глава Уватского района Вячеслав Елизаров сообщил в своем Telegram-канале.

В летнюю оздоровительную кампанию 2022 отдохнут 1 тыс. 385 учащихся по программе софинансирования. Половину стоимости путевки оплатят родители, половину – бюджетные средства. Дети льготных категорий отдохнут в школьных лагерях бесплатно. Также будут работать дворовые и спортивные площадки, для юнармейского отряда проведут 5-дневную смену в Уватской школе.

Школьники старшего возраста в летний период смогут найти работу. Трудоустроят 217 детей в возрасте от 14 до 18 лет. 154 подростка станут вожатыми в оздоровительных лагерях.