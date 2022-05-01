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Первый этап опрессовок в Тюмени пройдет по 772 адресам

Экономика, 16:02 16 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей стартовал в Тюмени с 16 мая. Без горячей воды останутся дома в районе улицы Елизарова и в Заречных микрорайонах города, сообщает пресс-служба УСТЭК.

Всего по 772 адресам пройдут работы.

ao-ustek.ru | Фото: ao-ustek.ru

Продлится первый этап до 29 мая включительно, общая протяженность испытываемых трубопроводов – 140 км. В Заречных микрорайонах воду отключат на участке от проезда Солнечный до улицы Газовиков. В микрорайоне Елизарова — в квадрате улиц Профсоюзная, Одесская, 50 лет Октября.

Подробный список домов размещен на сайте УСТЭК.

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# горячая вода , опрессовка , УСТЭК

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