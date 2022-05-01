Актер театра и кино Алексей Калинин проведет для тюменских школьников онлайн-прослушивание

| Фото: vk.com/kalinin.artist | Фото: vk.com/kalinin.artist

Преподаватель ГИТИСа, актер театра и кино Алексей Калинин проведет онлайн-прослушивания на актерский факультет ГИТИСа 19 и 20 мая с 13 до 21 часа. Участниками могут стать подростки от 15 до 18 лет, сообщает региональный департамент культуры.

Школьникам необходимо подготовить выступление – прочитать стихотворение, прозаический отрывок, басню. На выступление каждого абитуриента выделяется до 10 минут.

Регистрация по ссылке.