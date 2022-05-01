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Российские активы группы Renault переходят в государственную собственность

Общество, 15:19 17 мая 2022

"Renault Россия" во ВКонтакте | Фото: "Renault Россия" во ВКонтакте

100% акций Renault Россия перейдут правительству Москвы в связи с решением иностранного собственника закрыть завод, сообщает Минпромторг России.

Также 67,69% акций АвтоВАЗа переходят в собственность государству в лице научной организации в области развития автомобилестроения "НАМИ". Оставшиеся акции автоконцерна сохранит корпорация "Ростех".

Важным условием является контракт, при котором Renault должны выкупить свою долю в АвтоВАЗе. Обязательство должно быть исполнено в течение следующих шести лет. Обе сделки получили одобрение ФАС России.

"Передача доли Группы Renault государству позволит обеспечить сохранение управляемости АвтоВАЗа и возможность продолжения работы предприятия в условиях санкционных ограничений. Так мы сохраним ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места", - сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Он также добавил, что участие "НАМИ" положительно скажется на управлении АвтоВАЗом. Научная организация обладает значительным опытом в автомобильной промышленности и имеет современную научно-исследовательскую, опытно-производственную базу, которая позволяет успешно решать задачи в области исследований, проектирования, построения, разработки и испытаний автотранспортных средств, в также выпуска продукции в области автомобилестроения.

Отметим, в рамках существующих лицензий на заводах АвтоВАЗ продолжат выпускать линейку автомобилей LADA. Также он будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке.

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# АвтоВАЗ

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