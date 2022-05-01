В Ночь музеев в Тюмени можно взять урок фехтования на световых мечах

| Фото: vk.com/saberfightingtyumen | Фото: vk.com/saberfightingtyumen

Ученики Школы артистического фехтования "Хилт" продемонстрируют яркие и зрелищные номера с поединками на световых мечах в стиле "Звездных войн" в музее "Усадьба Колокольниковых" 21 мая. Начало перфоманса в 21 час.

Затем состоится мастер-класс по артистическому фехтованию на световых мечах, на котором гостей научат трюкам и приемам из фильмов киновселенной "Звездных войн".

На представление вход свободный. Стоимость мастер-класса: 200 рублей. Билеты можно приобрести на сайте. Мероприятие доступно и по "Пушкинской карте" - здесь.