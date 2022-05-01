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Бесплатный курс кройки и шитья откроют для самозанятых Тюменской области

Экономика, 13:30 18 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бесплатный образовательный курс для самозанятых "Открой свое дело: пошив одежды" для самозанятых Тюменской области откроют с 23 мая. Он будет интересен тем, кто мечтал на практике научиться основам кройки и шитья или освоить новую профессию, сообщает ТРО "Опора России".

Участники познакомятся с разными методами конструирования одежды, получат представление о современных материалах и технологиях работы с текстилем и сошьют трикотажный костюм по готовым лекалам. На курсе предоставят все необходимое оборудование, материалы и выкройки. По окончании каждый участник сошьет свой костюм и получит сертификат об обучении.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

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# курсы , самозанятость , ТРО Опора России , шитье

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