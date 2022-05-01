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Бесплатные курсы по швейному делу и beauty-индустрии проходят для тюменских самозанятых

Экономика, 16:55 24 мая 2022

ТРО "Опора России"

Два образовательных проекта для самозанятых - "специалист в сфере beauty-индустрии" и "швейное дело" - начались для самозанятых Тюменской области с 23 мая. Занятия проходят в несколько потоков и совершенно бесплатно.

По информации ТРО "Опора России", технолог - бровист Анна Гозиева обучает самозанятых оформлению, коррекции и созданию архитектуры бровей в течение недели. Всего будет проведено пять потоков в группах по семь человек. Узнать больше и зарегистрироваться на проект можно по ссылке.

Обучением самозанятых, заинтересованных освоением швейного дела, занимается инженер-педагог швейного производства с 24-летним стажем, мастер производственного обучения, преподаватель конструирования и моделирования одежды Ольга Тихонова. Она познакомит участников с разными методами конструирования одежды, расскажет о современных материалах и технологиях работы с текстилем. Участникам предоставят все необходимое оборудование, материалы и выкройки. Итоговой работой станет трикотажный костюм, который самозанятые сошьют по готовым лекалам.

В этом направлении пройдет семь потоков по пять человек в каждом. Длительность обучения - три недели. Проект завершится в конце августа.

Подробности и регистрация на обучение по ссылке.

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# самозанятость населения , ТРО Опора России

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