Более 30 самозанятых станут участниками проекта "Открой свое дело: иллюстратор" в Тюмени

| Фото: из архива Артура Шайхитдинова | Фото: из архива Артура Шайхитдинова

Более 30 самозанятых станут участниками проекта "Открой свое дело: иллюстратор", который стартует в Тюмени 13 апреля. Занятия проведет автор идеи, графический дизайнер и художник Артур Шайхитдинов, который работает с заказчиками из разных регионов России, стран Европы и Азии.

"На мероприятие изначально был открыт набор на 30 человек, его, возможно, увеличат. Уже зарегистрировались 30, но заявки все еще поступают. Курс бесплатный для самозанятых. Он рассчитан на людей, которые хотят связать свою жизнь и карьеру с искусством. Ранее я провел более 20 мастер-классов по скетчингу, и, как показывает практика, на занятия приходят и те, кто не умеет рисовать, но хотят научиться. На своих встречах я несу идею: "Каждый умеет рисовать!", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" автор проекта Артур Шайхитдинов.

Как отмечает иллюстратор, на занятиях он не только развивает у слушателей умение рисовать, но и помогает людям найти новые знакомства и дружбу. К тому же такие мастер-классы помогают людям справляться со стрессом. "Все, кто приходят на занятия, получают море эмоций, удивляются тому, как буквально за час можно создать шедевр", — добавил Артур Шайхитдинов.

Итогом проекта станет выставка работ участников, которую откроют в мае. Каждый посетитель курса получит возможность рассказать про одну самую важную работу, которую он создал за время проекта. За активное участие предусмотрены подарки.

Вводное занятие состоится 13 апреля в мультицентре "Контора пароходства". В этот день пройдет торжественное открытие курса, знакомство участников с преподавателем и перспективами работы. Во время курса слушатели узнают об основах композиции, пробуждении свободного рисунка. Участники проекта научатся рисовать растения, собственных персонажей и постановку. 6 мая тюменцам предложат создать мини-комикс.

Опыт работы Артура Шайхитдинова составляет более пяти лет. Он создает фирменные стили, полиграфическую продукцию, иллюстрации, логотипы, проводит мастер-классы и создает арт-объекты.

Все занятия курса проходят в офлайн-формате. С полным расписанием можно ознакомиться по ссылке.

Инна Пахомова