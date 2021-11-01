В Тюменской области в 2,5 раза увеличилось число самозанятых граждан

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

40 тыс. жителей Тюменской области зарегистрированы как самозанятые, это практически в 2,5 раза больше, чем в начале года.

Как написал в своем Instagram директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков, это те люди, которые хотят проявить себя в качестве самостоятельного производителя.

"Для поддержки института самозанятых с 2021 года в Тюменской области при поддержке ТРО "Опора России" реализуется региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами". Проект включает семинары "Выход на маркетплейсы", обучающий курс "Открой своё дело", индивидуальные консультации. Для удобства общения мы создали чат для самозанятых в Telegram, участниками которого уже стали более 800 человек", - сообщил он.

По итогам года поддержку получат более одной тысячи самозанятых жителей региона. По данным ФНС России по Тюменской области, средний возраст самозанятых - 30 лет.

Напомним, Тюменская область одна их первых в стране реализует проект института самозанятых с 2020 года. Федеральная программа реализуется с 2021 года и входит в национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

В начале 2021 года в Тюменской области было зарегистрировано 16,5 тыс. самозанятых. К середине ноября - более 40 тыс. человек выбрали налог на профессиональный доход. Узнать, как стать самозанятым, можно на сайте самозанятые72.рф.

Екатерина Исаева