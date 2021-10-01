Самозанятость дает возможность раскрыть свой потенциал, считают в тюменском кадровом центре "Работа России"

организаторов клуба самозанятых организаторов клуба самозанятых

Самозанятость дает возможность раскрыть свой потенциал. Региональный проект Самозанятость 72, который реализуют департамент труда и занятости, инвестиционной политики, "Опора России", Инвестиционное агентство, направлен на поддержку данной категории граждан.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сказала директор кадрового центра "Работа России" Оксана Астафьева во время третьей встречи клуба самозанятых в Тюмени, в Конторе пароходства 21 октября.

"Самозанятые, имея поддержку от центра занятости населения в размере 192 тысяч рублей, пользуясь поддержкой регионального инвестагентства, могут развиваться. Это обеспечивает рост людей уникальных своими идеями, мыслями", - говорит она.

Работая с временно безработными, сотрудники центров занятости региона говорят им о том, что пособия, которые они получают, ограничены. Став самозанятым, человек имеет шанс роста, успешного развития своего дела.

организаторов клуба самозанятых организаторов клуба самозанятых

В этом убедилась юрист по образованию, самозанятая Кристина Белоножкина. В начале 2021 г. она занялась флористикой и сегодня мечтает о том, что хобби перерастет в настоящий бизнес.

"Приятно, что твое хобби дает доход. Пока у меня небольшая аудитория, нет больших объемов заказов, нет арендованного места. С каждым месяцем у меня все больше желания расти, расширяться. Надеюсь, что мое дело перерастет в семейную мастерскую, где любой желающий сможет создать цветочную композицию и украсить свой дом", - поделилась она.

Участники регионального клуба самозанятых узнают о мерах поддержки данного сектора экономики, о способах работы с рекламой, привлечении целевой аудитории.

Напомним, с начала 2021 года в Тюменской области, по данным на 21 октября, зарегистрировано 38 тыс. самозанятых. План нацпроекта перевыполнен на 20 тыс. человек. Эксперты уверены, что этот институт развивается благодаря мерам поддержки. Так, к примеру, для самозанятых предусмотрен налог 4 – 6%, что меньше подоходного налога.

В регионе самозанятыми становятся, в основном, таксисты, курьеры, косметологи, няни, воспитатели, фитнес-тренеры и другие.

организаторов клуба самозанятых организаторов клуба самозанятых

Анжела Лебедева