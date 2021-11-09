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В Тобольском районе откроют козью ферму и сыроварню

Экономика, 17:48 09 ноября 2021

администрация Тобольского района ВКонтакте | Фото: администрация Тобольского района ВКонтакте

Козью ферму на 100 голов и сыроварню в дер. Весниной Тобольского района построит предприниматель Павел Козлов. Его инвестиционный проект позволит создать пять рабочих мест, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В 2020 году начинающий фермер успешно защитил бизнес-план и получил государственную поддержку по содействию самозанятости. На 192 тыс. рублей купил сыроварню, доильный аппарат и комплект "электрический пастух". На финансовую поддержку по социальному контракту увеличил поголовье молочных коз зааненской породы. Сейчас в его хозяйстве 23 козы, 50 овец романовской породы и шесть лошадей.

Помощь по подбору земельного участка и решению вопросов с ресурсоснабжающими организациями предпринимателю оказал проектный инвестиционный офис Тобольского района.

Предприниматель планирует разработать туристический маршрут, организовывать гастротуры на сыроварню и устраивать мастер-классы по доению коз.

Поддержку в реализации идеи по строительству пекарни с магазином в д. Маслова получила фермер Айсулу Дмитриева. Спрос на хлебобулочную продукцию в Маслова большой. Предпринимательница планирует выпекать хлеб и пять видов булочек по домашним рецептам. Сейчас она готовит проект пекарни и необходимые документы на подключение к коммуникациям.

Обе инициативы тобольских фермеров Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области" включил в реестр инвестиционных проектов.

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# инвестиционные проекты

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