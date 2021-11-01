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Клубы самозанятых запустят во всех муниципалитетах Тюменской области

Экономика, 17:14 29 ноября 2021

группа Инвестиционное агентство Тюменской области ВКонтакте

Клубы самозанятых начнут работу во всех муниципалитетах региона в онлайн-формате в декабре. На встречах граждане и индивидуальные предприниматели, перешедшие на налог на профессиональный доход, обмениваются опытом и узнают о способах развития бизнеса.

На онлайн-открытии клубов самозанятые узнают о формате встреч и представят свои товары и услуги на ярмарке. Уточнить дату онлайн-встречи в своем муниципалитете можно при регистрации по ссылке.

Проект "Клуб самозанятых" от Инвестиционного агентства Тюменской области, "Опоры России" и департамента труда и занятости региона стартовал в Тюмени в октябре. Новости проекта публикуются на сайте самозанятые72.рф.

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# самозанятые

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