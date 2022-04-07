Самозанятым Тюменской области предлагают стать иллюстраторами и менеджерами по маркетплейсам

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У самозанятых Тюменской области есть возможность освоить такие профессии, как иллюстратор, менеджер по маркетплейсам. Об этом рассказал генеральный директор Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Николай Пуртов на пресс-конференции "Поддержка самозанятых граждан Тюменской области" в региональном департаменте труда и занятости населения 6 апреля.

Первым направлением для обучения станет иллюстратор. Старт образовательной программы дадут 13 апреля. Самозанятые смогут обучиться навыкам иллюстрирования, приобрести новое хобби или пройти курс антистресс-терапии. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Второе направление - "Менеджер по маркетплейсам". Образовательную программу планируют начать 25 апреля. Она подойдет начинающим специалистам, которым только предстоит начать работу с поставщиками. Также в этом году начинающих предпринимателей обучать жестким навыкам (hard skills), которые нужны только в определенной профессии. Среди профессий: SMM-специалист, специалист в сфере beauty-индустрии, швея, кулинар.

В рамках программы "Выход на маркетплейсы" 30 самозанятых, прошедших отбор, получат весь цикл поддержки с момента регистрации в качестве поставщика на платформе до подготовки товаров к отгрузке. Создатели украшений и сувениров, кулинары и все, кто занимается производством hand-made товаров смогут бесплатно представить свои продукты на выставках в торговых центрах Тюмени и области. Форма регистрации доступна по ссылке. Ярмарки пройдут в Тобольске, Ялуторовске и Заводоуковске.

Напомним, в Тюменской области 52 тыс. 800 жителей области являются самозанятыми. Более 1 тыс. 100 человек вступило в региональное сообщество "Клуб самозанятых граждан". Работает сайт, где представлена большая программа действующей в регионе поддержки и обучения.

Юлия Карандашева