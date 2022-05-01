Открой свое дело: 35 самозанятых Тюменской области освоили профессию иллюстратора

ТРО Опора России ТРО Опора России

35 самозанятых Тюменской области освоили новую профессию - иллюстратор в рамках реализации курса "Открой свое дело: иллюстратор". Он завершился 13 мая.

По информации регионального отделения "Опора России", за 16 часов практики самозанятые освоили основы композиции, пропорции, статического и динамического рисунка. Вместе с самозанятым-преподавателем Артуром Шайхитдиновым они учились рисовать растения, постановки, персонажей, мини-комиксы и свободный рисунок. "Мы попробовали несколько техник рисования. Многие побороли страх чистого листа, рисования людей с натуры. Я считаю это огромным шагом к новому", - рассказал преподаватель курса.

Директор ООО "Центр развития бизнеса" Наиль Хакомов отметил, что все, кто действительно хотел получить новую профессию, пришли на курс. Их не остановили обстоятельства или причины, потому что они искали возможности.

"100 процентов участников дошли до конца. Это говорит о том, что контент и профессия были выбраны правильно. Самозанятым интересно, они хотят осваивать подобные специальности и зарабатывать в сфере креативных индустрий. Проект "Поддержка самозанятых граждан" продолжится до конца 2024 года. Мы проведем еще ряд проектов под брендом "Открой свое дело" и постараемся сделать их такими же креативными и востребованными", - сказал Наиль Хакимов.

Добавим, "Открой свое дело" дает возможность самозанятым бесплатно овладеть новой профессией или пройти курсы повышения квалификации. В 2022 году самозанятых Тюменской области будут обучать таким профессиям, как: SMM-специалист, специалист в сфере beauty-индустрии, швея, кулинар и иллюстратор. Регистрация на сайте.