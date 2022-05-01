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Итоги грантового конкурса для тюменских самозанятых подведут 3 июня

Экономика, 13:02 29 мая 2022

МТЦ "Космос" во ВКонтакте (архив) | Фото: МТЦ "Космос" во ВКонтакте (архив)

До 100 тыс. рублей могут получить самозанятые тюменцы по итогам конкурса на грантовую поддержку администрации города. Прием заявок продлится до 3 июня.

"Мы готовы поддержать самозанятых, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей. Участники должны подготовить свои проекты, защитить их перед конкурсной комиссией. По бальной системе отберем лучших", — рассказала заместитель директора департамента экономики и стратегического развития администрации города Ирина Коростелева на семинаре для представителей креативных индустрий 25 мая.

Самозанятые, желающие принять участие в конкурсе, не должны иметь задолженности по налоговым сборам. Еще одно условие - не признаны банкротом.

Общий объем поддержки составляет миллион рублей. Конкурс проводится второй год. В 2021 году в конкурсе одержали победу самозанятые в сфере производства, творчества, образования, IT-технологий, индустрии красоты.

С формой заявки и необходимыми документами можно ознакомиться по ссылке.

Информацию можно получить по телефонам: 51-06-23, 51-06-31, 51-06-32, 51-06-33.

Инна Пахомова

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# грантовая поддержка , гранты , самозанятые

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