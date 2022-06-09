Самозанятые Тюменской области могут воспользоваться займом по льготной ставке
Самозанятые Тюменской области могут получить льготный займ до 500 тыс. рублей. Ставка составит от 8 до 10 процентов, сообщает региональный Фонд микрофинансирования.
Чтобы получить финансирование, необходимо подать заявку на консультацию и предоставить личные документы на сайте fmf72.ru. Полный пакет необходимых документов необходимых для заполнения находится по ссылке.
После проверки заявителю придет уведомление и в течение рабочего дня свяжется менеджер, который поможет с дальнейшим оформлением.
Напомним, на поддержку самозанятых в 2022 году из регионального бюджета направят 12 млн 797 тыс. рублей. Основное направление поддержки - продвижение продукции, которую производят самозанятые и проведение обучения.