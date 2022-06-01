26 самозанятых тюменцев претендуют на грант в 100 тысяч рублей

| Фото: пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

100 тыс. рублей получит каждый победитель конкурса самозанятых граждан в Тюмени на реализацию идей. За победу поборются 26 человек, которые уже представили свои проекты по развитию собственного дела. Грант выделят только десятерым, сообщает городская администрация.

Тематика представленных проектов разнообразна. Это PR, бухгалтерия, фотосъемки, изготовление цветов из зефира, создание декора из живых и стабилизированных цветов, керамические изделия, шитье текстильных игрушек и другие.

15 июня проекты участников оценили представители бизнес-сообществ во главе с директором городского департамента экономики и стратегического развития Сергеем Толстых. По его словам в 2022 году на конкурс поступило 34 заявки, в 2021 году их было 12.

"Самозанятые растут и развиваются, некоторые вышли на международный уровень. Выбрать победителей сложно, потому что проекты у всех хорошие. Мы их оценивали по нескольким параметрам: сколько времени человек является самозанятым, какой получает доход, наполненность проекта и ответы на вопросы экспертов", - сказал он.

Имена победителей станут известны в ближайшие дни и опубликованы на сайте.