Самозанятый житель Уватского района открыл диагностическую лабораторию

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Житель Уватского района, автослесарь Станислав Галкин оказывает жителям пос. Туртас услуги по программированию, диагностике и ремонту автомобильного оборудования, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Диагностическое оборудование и программное обеспечение Станислав Галкин приобрел на средства, полученные по программе содействия самозанятости.

Всего же более 2 тыс. человек открыли собственное дело благодаря поддержке службы занятости населения. Содействие предпринимательской инициативе безработных граждан в регионе оказывают почти 10 лет.

Для получения средств необходимо подготовить бизнес-план с подробными расчетами и описанием производственного процесса и обосновать его экономическую целесообразность, получить одобрение рабочей группы и финансовую поддержку в размере 192 тыс. рублей.

13 граждан открыли свое дело по программе "Самозанятость" в Тюмени за пять месяцев 2022 года.

В Тюменской области для самозанятых действует ряд льгот, проводятся конкурсы по предоставлению грантовой поддержки. Работает сайт.