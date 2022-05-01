  • 17 мая 202217.05.2022вторник
  • USD63,4445
    EUR65,8166
  • В Тюмени 13..15 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Торговца суррогатным алкоголем в Тюмени приговорили к пяти годам колонии

Происшествия, 12:16 17 мая 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ниджата Новрузова 1990 г. р. признали виновным в хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц, и приговорили к пяти годам шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Такой приговор вынес Ленинский районный суд Тюмени 17 мая.

По информации суда, Новрузов не был зарегистрирован индивидуальным предпринимателем или юрлицом. При этом вел розничную торговлю, в том числе продуктами, включая напитки и табачные изделия в продуктовом магазине "24 часа" в Тюмени, по ул. Рижской. Он единолично контролировал финансово-хозяйственную деятельность этой торговой точки, а также работал с поставщиками.

С 1 декабря 2021 г. по 7 января 2022 г. обвиняемый торговал немаркированным алкоголем под этикетками "Родники Сибири" и "Царская охота". В результате пятеро его покупателей отравились контрафактом и погибли.

Подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# суд , суррогат

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:36 17.05.202261 мешок краденой пшеницы задержали автоинспекторы в Ишиме
12:16 17.05.2022Торговца суррогатным алкоголем в Тюмени приговорили к пяти годам колонии
09:54 17.05.2022Гадюка укусила подростка в Нижнетавдинском районе
13:28 16.05.2022Тюменца задержали с 65 свертками мефедрона