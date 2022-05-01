Торговца суррогатным алкоголем в Тюмени приговорили к пяти годам колонии

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ниджата Новрузова 1990 г. р. признали виновным в хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц, и приговорили к пяти годам шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Такой приговор вынес Ленинский районный суд Тюмени 17 мая.

По информации суда, Новрузов не был зарегистрирован индивидуальным предпринимателем или юрлицом. При этом вел розничную торговлю, в том числе продуктами, включая напитки и табачные изделия в продуктовом магазине "24 часа" в Тюмени, по ул. Рижской. Он единолично контролировал финансово-хозяйственную деятельность этой торговой точки, а также работал с поставщиками.

С 1 декабря 2021 г. по 7 января 2022 г. обвиняемый торговал немаркированным алкоголем под этикетками "Родники Сибири" и "Царская охота". В результате пятеро его покупателей отравились контрафактом и погибли.

Подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся.