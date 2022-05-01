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15 нетрезвых водителей задержали в Тюменской области за сутки

Происшествия, 12:57 18 мая 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

15 пьяных водителей задержали сотрудники ГИБДД в Тюменской области 17 мая, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Одного из нетрезвых водителей задержали на ул. Игримской в Тюмени, когда тот ехал домой. Как выяснилось, перед поездкой 61-летний мужчина употреблял алкоголь с другом в гараже.

Показания алкотестера 0,58 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На автомобилиста составлен административный материал за пьяное вождение. Машина эвакуирована.

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# ГИБДД Тюменской области , пьяная езда

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