15 нетрезвых водителей задержали в Тюменской области за сутки

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

15 пьяных водителей задержали сотрудники ГИБДД в Тюменской области 17 мая, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Одного из нетрезвых водителей задержали на ул. Игримской в Тюмени, когда тот ехал домой. Как выяснилось, перед поездкой 61-летний мужчина употреблял алкоголь с другом в гараже.

Показания алкотестера 0,58 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На автомобилиста составлен административный материал за пьяное вождение. Машина эвакуирована.