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Тюменский оркестр на закрытии сезона исполнит симфонии Гайдна и Бетховена

Общество, 08:19 20 мая 2022

kto72.ru

Произведения Йозефа Гайдна и Людвига Бетховена войдут в программу концерта, посвященного закрытию симфонического сезон Тюменского филармонического оркестра 27 мая, сообщает ТКТО.

Гостям филармонии представят Симфонию № 103 ми-бемоль мажор "С тремоло литавр" Йозефа Гайдна. Это одно из самых популярных его произведений. В 1831 году Рихард Вагнер аранжировал её для фортепиано. Впервые симфонию №103 представили публике 2 марта 1795 года.

Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.

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# Тюменская филармония

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