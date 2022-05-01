Вадим Шумков наградил тюменских огнеборцев за помощь в тушении природных пожаров

| Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области

Губернатор Курганской области Вадим Шумков наградил сотрудников Тюменского пожарно-спасательного гарнизона за помощь в ликвидации природных пожаров, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Глава Курганской области вручил благодарственные письма пожарному ПСЧ №15 Тюмени, сержанту внутренней службы Сергею Козлову и старшему пожарному ПСЧ №13 Тюмени, сержанту внутренней службы Рустаму Сафарову. Вместе с курганскими коллегами они активно участвовали в ликвидации пожаров, возникших на территории региона.

"Поблагодарил ребят из лесопожарных центров страны, уезжающих из региона в связи со снижением критичности ситуации по пожарам. Молодцы парни. Уставшие, пропахшие дымом, но накормленные и отдохнувшие", - написал Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

| Фото: Telegram-канал Вадима Шумкова | Фото: Telegram-канал Вадима Шумкова

Отметим, всего в Курганскую область для тушения пожаров выезжали десять специалистов пожарно-спасательного гарнизона Тюмени. 17 мая они вернулись домой и сразу же продолжили несение службы в своих частях.

Начальник 32-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Тюменской области, полковник внутренней службы Денис Журавлев отметил, что тюменские огнеборцы профессионально и слаженно действовали совместно с сотрудниками служб жизнеобеспечения Курганской области, работая также самоотверженно, как и при тушении пожаров в родном регионе.