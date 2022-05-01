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Участок улицы Володарского в Тюмени закроют для транспорта

Общество, 18:58 18 мая 2022

Фото: из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Движение транспорта по улице Володарского на участке от Дзержинского до Челюскинцев в Тюмени будет прекращено с 27 мая по 19 июня. Об этом сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Временные ограничения связаны с выполнением работ по капитальному ремонту участка трубопровода тепловой сети. Схема объезда – по улицам Первомайская и Хохрякова.

департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени | Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать правила дорожного движения.

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# дорожное движение , перекрытие улиц

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