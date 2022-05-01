Участок улицы Володарского в Тюмени закроют для транспорта

| Фото: из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Движение транспорта по улице Володарского на участке от Дзержинского до Челюскинцев в Тюмени будет прекращено с 27 мая по 19 июня. Об этом сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Временные ограничения связаны с выполнением работ по капитальному ремонту участка трубопровода тепловой сети. Схема объезда – по улицам Первомайская и Хохрякова.

| Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени | Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать правила дорожного движения.