В музеях Тюменской области участников всероссийской акции угостят фирменными блюдами

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Традиционные угощения для участников всероссийской акции "Ночь музеев" подготовили кафе, которые работают в музеях Тобольска, Ялуторовска, Тюмени. Посетителей музея им. Словцова ждет фирменный "СловцовЧИЗ" от ресторации "Столица деревень".

Об этом гендиректор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана сидорова написала на своей странице во Вконтакте.

"Давайте не будем отказывать себе в удовольствии получить впечатления, да еще и при этом насладиться гастрономическими изысками. В лучших традициях гостеприимства мы приготовили для вас не только насыщенную программу, но и приятно - вкусные паузы", - говорит она.

В Тобольске дворцовая пряничная заманит ароматом и свежестью музейных пряников, а гостям музея семьи императора Николая II в кафе "Сибирский круассан" к познавательным впечатлениям добавятся и познания о вкусовых предпочтениях царской семьи.

В Ялуторовске организуют выставку самоваров в музее "Торговые ряды". Гости отведают ароматного чая с легендарными Колмаковскими пряниками.

Напомним, спустя два года "Ночь музеев" пройдет в очном формате. В этот раз акция посвящена Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

Подробная информация - на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения.

Анжела Лебедева