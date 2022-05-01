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Тюменцы стали лауреатами всероссийского конкурса "Инженер года"

Общество, 17:07 19 мая 2022

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Три работника тюменских предприятий стали лауреатами XXII Всероссийского конкурса "Инженер года – 2021". Об этом сообщает правительство региона.

"Российский союз научных и инженерных общественных объединений надеется на расширение делового взаимодействия в реализации задач научно-технологического развития Тюменской области и страны в целом", - говорится в письме, которое вице-президент организации Сергей Друкаренко направил губернатору Тюменской области Александру Моору.

Победа в конкурсе "Инженер года" – высокая оценка профессионального мастерства, отметил глава региона.

"Тюменская область поддерживает идею этого проекта. Он решает важные практические и стратегические задачи. Позволяет выявлять и тиражировать передовой опыт, стимулировать творческую и исследовательскую инициативу, повышать уровень образования и популяризировать инженерные специальности", – заявил Александр Моор.

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