О находках в реставрируемой Спасской церкви рассказали будущим архитекторам

| Фото: группа "Комитет культурного наследия Тюменской области" ВКонтакте | Фото: группа "Комитет культурного наследия Тюменской области" ВКонтакте

В церкви Спаса в Тюмени, которая сейчас находится на реставрации, с экскурсией побывали студенты Тюменского индустриального университета. О тонкостях ремонтных работ и интересных находках будущим архитекторам рассказали главный архитектор проекта Григорий Дубонос и главный инженер подрядной организации Евгений Давыдов.

Кроме захоронения с останками городского головы Андрея Текутьевка, обнаружение которого получило широкую огласку, специалистами были сделаны и другие находки — законсервированная живопись и чугунные столбы.

Григорий Дубонос рассказал историю строительства объекта, представил эскизы в разные временные периоды. Церковь неоднократно достраивали в дореволюционное время, сообщает комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Экскурсия прошла в рамках мероприятий, посвященных Году культурного наследия народов России.