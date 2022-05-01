Студенты Тюменского медуниверситета из Колумбии, Афганистана и Индии изучили возможности фантомного класса стоматологии

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Студенты подготовительного отделения Тюменского медицинского университета из Колумбии, Афганистана и Индии почувствовали себя стоматологами. Они посетили фантомный класс стоматологического факультета, который появился в университете благодаря участию вуза в программе "Приоритет 2030".

По информации пресс-службы университета, класс оснащен высокотехнологичными фантомами и симуляторами нового поколения, а также мощным хирургическим микроскопом.

По словам доцента подготовительного отделения для иностранцев Янины Чернявской, экскурсия полезна в плане профориентации и как практика для изучения русского языка.

Современные технологии медицинского образования, по оценке специалистов, все больше разворачиваются в сторону фантомов и симуляторов. Стоматология сегодня – одна из самых высокотехнологичных областей медицины: операционные микроскопы, хирургическое и диагностическое оборудование, высококачественные материалы, импланты нового поколения. Для подготовки квалифицированных специалистов университет должен иметь серьезную базу фантомов и симуляторов для обучения.

Целью программы "Приоритет 2030" является формирование широкой группу университетов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу.

Университеты, ставшие участниками программы, разрабатывают и распространяют по всей системе высшего образования лучшие практики научно-исследовательской, инновационной и образовательной деятельности, призваны повысить привлекательность жизни и работы в регионах России, в том числе для иностранных студентов и зарубежных ученых. Они позволят сформировать у выпускников российских университетов навыки и умения, необходимые для их успеха на современном рынке труда и в будущем в условиях стремительного научно-технологического прогресса.