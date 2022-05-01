Тюменский фестиваль "Музсходка" запустил краудфандинг

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменский фестиваль "Музсходка" запустил краудфандинг на реализацию проекта, сообщает организатор проекта Сюзанна Иванова.

Желающие могут анонимно или открыто помочь деньгами. В зависимости от суммы они получат фотографии, автографы, возможность побывать в гримёрке музыкантов и др. Организаторы "Музсходки" принимают переводы по ссылке.

Напомним, музыкальный фестиваль пройдет во второй раз на набережной Туры около "Конторы пароходства" в Тюмени 3 и 4 июня в 17 часов. На сцене для тюменцев и гостей города выступят 13 команд из девяти городов России в жанрах рок, поп, хип-хоп, джаз, инди-поп, поп-рок, этно.