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Тюменский фестиваль "Музсходка" запустил краудфандинг

Общество, 16:46 20 мая 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменский фестиваль "Музсходка" запустил краудфандинг на реализацию проекта, сообщает организатор проекта Сюзанна Иванова.

Желающие могут анонимно или открыто помочь деньгами. В зависимости от суммы они получат фотографии, автографы, возможность побывать в гримёрке музыкантов и др. Организаторы "Музсходки" принимают переводы по ссылке.

Напомним, музыкальный фестиваль пройдет во второй раз на набережной Туры около "Конторы пароходства" в Тюмени 3 и 4 июня в 17 часов. На сцене для тюменцев и гостей города выступят 13 команд из девяти городов России в жанрах рок, поп, хип-хоп, джаз, инди-поп, поп-рок, этно.

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# Контора пароходства , музыка , набережная Туры

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