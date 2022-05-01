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Тюменские пожарные стали вторыми на всероссийских соревнований

Спорт, 18:24 20 мая 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Всероссийские соревнования МЧС России по пожарно-спасательному спорту "Мемориал М. А. Федорова" завершились в Тюмени. Тюменские пожарные вошли в тройку победителей, сообщили в пресс-службе ведомства 20 мая.

На протяжении трех дней в четырех видах соревнований состязались команды пяти регионов. В боевом развертывании первой стала команда Башкортостана, второе место - Свердловская область, тройку лидеров замкнули тюменцы. С такими же результатом завершилась пожарная эстафета, а в преодолении полосы препятствий золото команде принес тюменец Иван Гуляев.

По итогам общекомандных и личных зачетов первое место заняли спортсмены из Башкортостана, на втором - Тюменской области, на третьем - Свердловской.

Победителей наградили кубками, медали и грамотами от главного управления МЧС России по Тюменской области. А также пригласили на следующий турнир, который пройдет в 2023 году и станет 21-м по счету.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожарно-спасательный спорт

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