Жительница Ишимского района получила 8,5 лет колонии за выращивание и сбыт мака

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

К восьми годам и пяти месяцам колонии общего режима приговорил суд 37-летнюю жительницу Ишимского района за выращивание и сбыт мака. Безработная женщина выращивала растение, содержащее морфин, на приусадебном участке для продажи, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Сотрудники полиции изъяли у нее 335 растений мака массой более 3,7 кг и 200 граммов маковой соломы, которую она продала жителю соседней деревни.

Ишимский районный суд признал женщину виновной сразу по нескольким статьям: п. "в" ч. 2 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, совершенное в особо крупном размере), п. "б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере) и ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт растений, содержащих наркотические средства, совершенное в крупном размере).