  • 20 мая 202220.05.2022пятница
  • USD62,4031
    EUR64,9358
  • В Тюмени 10..12 С 8 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Пять человек пострадали в аварии в Тюмени из-за пьяного водителя

Происшествия, 17:01 20 мая 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

34-летнего пьяного водителя задержали инспекторы ДПС ГИБДД Тюменской области ночью 20 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

На перекрестке улиц Республики и М. Горького "Лада" въехала в заднюю часть стоящего автомобиля Hyundai. За рулем отечественного авто был начинающий 34-летний водитель, он был пьян. Показания алкотестера составили 0,94 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В ДТП пострадали пять человек, оба водителя и трое пассажиров иномарки от 32 до 37 лет.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

40-летнего тюменца сбил ВАЗ-21110 на пешеходном переходе на ул. Щербакова, 215. 36-летний водитель машины был пьян, показания алкотестера - 1,29 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. У пострадавшего пешехода травмы, обстоятельства ДТП выясняются. За повторное управление транспортом в пьяном виде водителя привлекут к уголовной ответственности. Ранее задерживался в 2019 и 2021 гг.

﻿

Напомним, 20-22 мая Госавтоинспекция Тюменской области проведет сплошные проверки на дорогах региона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области , пьяная езда

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:01 20.05.2022Пять человек пострадали в аварии в Тюмени из-за пьяного водителя
16:03 20.05.2022Жительница Ишимского района получила 8,5 лет колонии за выращивание и сбыт мака
15:08 20.05.2022100 тыс. рублей взыскал тюменец с дорожного предприятия за травму головы
14:24 20.05.2022Тюменца задержали с 1 кг "синтетики"