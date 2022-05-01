Пять человек пострадали в аварии в Тюмени из-за пьяного водителя

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

34-летнего пьяного водителя задержали инспекторы ДПС ГИБДД Тюменской области ночью 20 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

На перекрестке улиц Республики и М. Горького "Лада" въехала в заднюю часть стоящего автомобиля Hyundai. За рулем отечественного авто был начинающий 34-летний водитель, он был пьян. Показания алкотестера составили 0,94 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В ДТП пострадали пять человек, оба водителя и трое пассажиров иномарки от 32 до 37 лет.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

40-летнего тюменца сбил ВАЗ-21110 на пешеходном переходе на ул. Щербакова, 215. 36-летний водитель машины был пьян, показания алкотестера - 1,29 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. У пострадавшего пешехода травмы, обстоятельства ДТП выясняются. За повторное управление транспортом в пьяном виде водителя привлекут к уголовной ответственности. Ранее задерживался в 2019 и 2021 гг.

Напомним, 20-22 мая Госавтоинспекция Тюменской области проведет сплошные проверки на дорогах региона.