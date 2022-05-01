Тюменцы могут попасть в Топ-100 лучших идей по развитию города и страны

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

У тюменцев есть возможность попасть в список 100 лучших идей по развитию города и страны в рамках проекта "Лига будущего". Они могут представить свои идеи до 31 мая, сообщает издание "АиФ - Западная Сибирь".

Любой желающий в возрасте от 14 до 35 лет может до 31 мая принять участие в проекте. Необходимо разместить свою идею на сайте Лигабудущего.рф. С 1 по 27 июня состоится экспертный отбор: лучшие инициативы попадут в финал. Он пройдет 27 июня в День молодежи на Общероссийском марафоне идей. 100 лучших получат поддержку в реализации и сопровождении проекта в течение года.

Добавим, регион занимает третье место по числу предложенных инициатив по улучшению города и страны. За время проекта для жителей Тюмени провели 115 креативных встреч, где 1 тыс. 842 участника поделились идеями в сфере образования, карьеры, туризма, технологий, урбанистики и других. Активно участвуют в проекте школьники, студенты, молодые специалисты, работающая молодежь.