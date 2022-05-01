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Более 50 тыс. жителей Тюменской области приняли участие в выборе проектов для благоустройства общественных территорий

Общество, 11:46 21 мая 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 50 тыс. жителей Тюмени, Тобольска и Ишима проголосовали за лучшие дизайн-проекты по благоустройству общественных территорий, сообщает информационный центр регионального правительства.

"В следующем году на трех площадках в Тюмени, двух в Тобольске и одной в Ишиме пройдет масштабное благоустройство. Сколько там установят скамеек, высадят деревьев и кустарников, благоустроят территорий для выгула собак, создадут мест для занятия спортом, зависит только от жителей региона", - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Добавим, 2022 году планируется благоустроить 54 дворовые территории и 15 общественных пространства. Контракты по всем мероприятиям заключены, подрядные организации приступают к работам. За 2021 год благоустроено 85 дворовых территорий и 28 общественных пространств.

Принять участие в голосовании можно по ссылке до 30 мая.

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