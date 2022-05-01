Тюменские врачи помогают пациенткам с послеродовыми патологиями

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Разрезы мышц и другие послеродовые патологии в Тюмени успешно лечат специалисты МСЧ "Нефтяник". Этим занимаются не только гинекологи, но и колопроктологи.

К докторам за помощью обратилась женщина после повторных родов. Из-за стремительных родов и крупного плода у нее произошел разрыв тканей, а выполнить качественный шов после родов не было возможности.

Через восемь лет врачи гнойной хирургии стационара "Нефтяник" скрупулезно выполнили пластику — удалили рубцы и решили проблему хирургическим путем. Через неделю после операции женщина уже отправилась домой. Полноценное восстановление займет около полугода, но уже сегодня пациентка вернулась к привычному ритму жизни, сообщили в пресс-службе медучреждения.

Передовые технологии и опыт врачей позволяют проводить многоэтапные и симультанные операции с гинекологами и урологами: удалять опухоли, устанавливать сетки для коррекции выпадения внутренних органов, проводить все виды интимных пластик.