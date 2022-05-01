Эксперт отметила важность проведения Дней славянской письменности и культуры

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Днем славянской письменности и культуры для жителей России должен стать каждый день в году. Тогда сложится система добротного взаимодействия на всех уровнях. Такую точку зрения высказала заместитель председателя Общественной палаты Курской области Галина Окорокова, комментируя открытие Дней в Тюменской области.

Хорошо, по ее словам, что на празднике в Тюмени митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий напомнил, что русский язык стал цементирующей силой для всей семьи славянских народов. Что первыми словами были слова Священного писания, открывшего тайну, что Бог есть любовь. "Данные постулаты - важнейшая часть работы для всех НКО не только тюменского региона, но и страны, - заявила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Стало быть, нуждаются в уточнении и некоторые требования грантовых конкурсов, других форм поддержки институтов гражданского общества".

Следует, по словам эксперта, всячески поощрять реальные заявки на создание новых молодежных самодеятельных театральных студий в малых городах России. Ведь таким образом, будет развиваться и творческая составляющая, и укрепляться любовь к русскому языку и литературе.

В молодежной среде актуальна повестка дня, отражающая интеллектуальное развитие личности, группы: молодежные интеллект-клубы, лиги будущего, другие формирования, где можно встречаться с лидерами общественного мнения, руководителями муниципалитетов, специалистами, вести разговор о ближайших перспективах развития, о выборе профессии, специальности и т.п.

Традиционные праздничные мероприятия, посвященные Дням славянской письменности и культуры, проходят в Тюменской области с 20 по 26 мая.

2022 год объявлен Годом культурного наследия. И это, по словам заместителя председателя Тюменской областной думы Натальи Шевчик, очень важно, поскольку самоидентификация нации, ее гражданское понимание, конечно, исходит от языка, культуры, которая у нас есть. "Русский язык — это язык единения, в том числе и для многочисленных народов нашей страны и за рубежом, - сказала она на церемонии открытия. - В языке заложены компоненты нашей нравственности, патриотизма. Если человек говорит на русском языке, а рядом с ним люди тоже общаются на нем, то значит, мы разделяем одни и те же ценности. Как бы сегодня в мире все это не пересматривали, мы понимаем, что культура, этнос, самоидентификация выстоят при любых напорах"

По ее словам, сегодняшние вызовы жестоки, но бессмысленны. Как можно побороть мощную культуру и литературу России?