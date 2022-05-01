Современным детским и юношеским организациям, по мнению эксперта, не хватает сквозной идеологии, с понятными траекториями развития

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Современным детским и юношеским организациям не хватает всеобъемлющей, сквозной идеологии, с понятными траекториями развития. Так считает политтехнолог, руководитель агентства политического консультирования из Тулы Алексей Игнатов.

Российское движение школьников это, по его мнению, в некотором смысле аналог пионерии, у которой была серьезная идеологическая база и великолепный инструментарий с системным подходом.

"Нужно возрождение на новой идеологической базе системы непрерывного идейного воспитания детей - с "горшка" детского сала до выпуска из профессиональных или высших учебных заведений", - заявил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Вопросы, связанные с воспитанием подрастающего поколения на основе ценностей патриотизма, уважения к отечественной истории и культуре, по праву находятся в числе значимых общенациональных задач, реализации которых государство неизменно уделяет приоритетное внимание. Это отметил президент Владимир Путин, который направил приветствие участникам V съезда Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников" (РДШ).

Президент отметил, что за прошедшие годы РДШ значительно укрепило свой организационный, созидательный потенциал, вовлекло в свои ряды большую, сплоченную команду единомышленников из всех регионов страны. Благодаря заинтересованности и неформальному отношению к делу участников организации, каждый ребенок может найти занятие по душе и проявить свой талант, добавил президент.

"Во многом благодаря вашему заинтересованному, неформальному отношению к делу, приверженности замечательным традициям просветительства и подвижничества успешно воплощаются в жизнь заслуживающие всесторонней поддержки добровольческие и волонтерские инициативы", - подчеркнул Путин.