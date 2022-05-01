В Тюменской области развивается направление лучного боя

| Фото: vk.com/72archerytag | Фото: vk.com/72archerytag

Создаваемая спортивная инфраструктура в Тюменской области позволяет развивать не только общепринятые спортивные дисциплины, но и новые спортивные направления, которые планируют быть признанными официальными видами спорта, например, лучный бой. Такое мнение высказал директор центра патриотического воспитания "Достойный выбор" Максим Шереметьев.

"Уже несколько лет Федерация лучного боя проводит для подростков турниры, знакомя тюменцев с этим направлением. В 2022 году проект получил поддержку Фонда президентских грантов, - отметил эксперт, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Большое количество общественных спортивных площадок, дает возможность федерации строить планы по развитию проекта и проведению турниров по лучным боям в районах Тюменской области".

Отметим, доля жителей Тюменской области в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, несмотря на пандемию увеличилась с 51,5 % в 2020 году до 54,7 % в 2021 году.