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Эксперт: Патриотизм возникает из бережного отношения к нашему историческому наследию

Общество, 11:09 14 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Патриотизм возникает из многих вещей, в том числе, и из бережного отношения к нашему историческому наследию. Так отреагировал на предложения министерства образования и науки Российской Федерации в новом учебном году начинать учебную неделю с поднятия флага и прослушивания гимна, ввести уроки истории с первого класса, а также уроки "Разговоры о важном" депутат Совета депутатов Новосибирска Андрей Гудовский.

"Нужно видеть неразрывную историческую связь и преемственность, - подчеркнул он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Будь то Древняя Русь, Российская империя, СССР, современная Россия. Понимание этой связи должно быть в нас с детства, поэтому я приветствую нововведения и считаю, что они приведут к росту патриотических настроений в стране".

Информацию детям, по его словам, обязательно нужно давать – конечно, в разном объеме в зависимости от возраста. "И о нашей истории рассказывать, и о специальной военной операции тоже, - считает депутат Совета депутатов г. Новосибирска Андрей Гудовский. - Гимн и флаг – это очень важно! Когда звучит гимн, то я вспоминаю и слова гимна Советского Союза: мы с детства их знали назубок. И это показатель того, что правильно, когда гимн учат с малых лет. Это совершенно нормальная практика и ее придерживаются во всем мире".

Более половины россиян (59%) поддерживают инициативу по поднятию флага и исполнению гимна перед учебной неделей. Чуть меньше граждан положительно относятся к урокам, посвященным событиям специальной военной операции России на Украине, — 51%.

Положительно относятся к патриотическому старту школьной недели 65% тех, у кого есть дети до 18 лет, и 51% тех, у кого их нет. Уроки по разъяснению специальной военной операции поддержали 56% родителей несовершеннолетних и 46% россиян, у которых детей такого возраста нет.

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# государственный флаг , Донбасс , школа

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