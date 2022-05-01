Нововведения в российских школах, по мнению эксперта, назревали давно

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Нововведения в российском образовании назревали давно. Такую точку зрения высказала педагог из Псковской области Наталья Горбачева.

Многочисленные опросы учителей, родителей показывали, что в школах не все в порядке. И это, по ее словам, касалось не столько бездумного следования западным моделям преподавания сколько, воспитания. "Особенно острая дискуссия разворачивалась в обществе после экстренных ситуаций с применением подростками оружия, - пояснила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". – Потом находили причину в интернете и острота спадала. И только те, кто все еще переживал за детские души, понимал, что проблема шире и глубже: выросло общество "Иванов, не помнящих родства".

Антипримеры оболванивания детей на Украине, по словам эксперта, привели к пониманию, что меры по историческому и патриотическому воспитанию наших детей, нужны незамедлительные.

Более половины россиян (59%) поддерживают инициативу по поднятию флага и исполнению гимна перед учебной неделей.

Чуть меньше граждан положительно относятся к урокам, посвященным событиям специальной военной операции России на Украине, — 51%.

Положительно относятся к патриотическому старту школьной недели 65% тех, у кого есть дети до 18 лет, и 51% тех, у кого их нет. Уроки по разъяснению специальной военной операции поддержали 56% родителей несовершеннолетних и 46% россиян, у которых детей такого возраста нет.

Эти цифры, убеждена Наталья Горбачева, могут говорить лишь о тревоге взрослых за организацию процесса. "Учителям фактически было запрещено говорить об идеологии, - пояснила она. - Да и символы страны мы видели, в основном, на экранах телевизоров. Нужные очень нужные всем нам нововведения должны войти в нашу жизнь! Поскорей бы"!