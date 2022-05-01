Эксперт: "Наших бьют" - для российского народа не просто слова

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Наших бьют" - для российского народа не просто слова, а призыв, объединяющий в едином порыве дворовые ватаги, сельчан и жителей городских микрорайонов, диаспоры и целые народы. Об этом заявил руководитель исполкома общероссийского Народного фронта в Пензенской области Олег Куроедов, комментируя итоги круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), на котором обсудили феномен сплочения российского общества.

"Мы вступались за "наших" в Приднестровье и Приштине, в Цхинвале и Сухуме. В этом порыве мы всегда на стороне слабого, нуждающегося в поддержке и защите", - пояснил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Конфликт на востоке Украины для российского народа, по мнению эксперта, особенный - иррациональный для русского сознания. "Мы жили в парадигме "братского украинского народа", а значит, такого же "нашего", как и народа Донбасса, - сказал он. – Восемь лет мы уповали на благоразумие, на "минские договоренности", на наших дипломатов, которые уже добивались возвращения Украины к нормальному диалогу после оголтелого "прозападничества " времен Ющенко. Мы, как и "наши" украинцы, обманывались в Зеленском в надежде на его адекватность и независимость.

Пришло время прозреть и понять, кто здесь "наши", а кто марионетки, меняющие интересы народа на "печеньки", удерживающие народ в заложниках". Выбор, уверен эксперт, стал очевиден, как только стало ясно, что "наши" не могут строить в своей стране американские биолаборатории для изучения генома русского человека, размещать на территории базы с иностранными военными, не могут открыто восхвалять пособников нацистов и формировать вооруженные силы с символикой дивизий СС, включать в конституцию пункт о вхождении в НАТО, главной целью которого является уничтожение России, не могут "наши" глумиться над знаменем Победы.

"Весь народ объединился для помощи нашим братьям в борьбе с агрессором, желающим уничтожить нашу культуру, язык, Веру, нашу историю". – подчеркнул Олег Куроедов.

По данным ВЦИОМ, россияне по отношении к России испытывают гордость за страну (50%), любовь к Родине (43%), веру (38%) и надежду (29%). Кроме того, 61% респондентов отмечают, что специальная военная операция выступает фактором консолидации российского общества, противоположное мнение выражают только 20%.

73% считают, что западная ценностная модель не является подходящей для российского общества. Более того, 69% согласны с тем, что Запад сегодня проводит недружественную политику в отношении России, 42% видят угрозу именно на ценностном уровне. 89% утверждают, что России необходимо жить по своим правилам, не оглядываясь на страны Запада. Основным фактором консолидации остается президент (81%).