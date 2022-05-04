Этап искусственного регулирования потребительского рынка, по мнению эксперта, вынужденная мера

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Этап искусственного регулирования потребительского рынка, это, по мнению члена общественной палаты Тюменской области Ирины Ульяновой, вынужденная, но необходимая мера.

"Как бы это смешно не звучало, но судя по информационной повестке, от цен на сахар зависит ощущение стабильности в обществе в целом", - заявила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Ситуация на потребительском рынке Тюменской области, по словам директора областного департамента потребительского рынка и туризма Марии Трофимовой, остается стабильной. "Такие товары, как сахар, соль, крупы, растительное масло, имеются во всех магазинах федеральных торговых сетей. При этом объемы поставок и запасы товаров продолжают увеличиваться", - отметила она на очередном заседании президиума регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях санкций, которое провел губернатор Александр Моор.

По данным мониторинга, на минувшей неделе было зафиксировано снижение цен на целый ряд продовольственных товаров. В частности, подешевели капуста, куриное яйцо, соль, пшеничная мука, хлебобулочные изделия, крупы и макароны.

Сказанное в отчетах, отмечает эксперт Ирина Ульянова, не расходится c делом.

"Действительно, все ключевые продукты в магазинах федеральных сетей есть в наличии и сохраняют стабильность в цене, - сообщила она. - А расширение числа импортозамещающих производств - это гарантия того, что со временем весь отечественный рынок, без специального регулирования, сможет предложить товары и продукты, соответствующие платежеспособности населения".

На заседании президиума регионального штаба было отмечено также снижение цен на ряд строительных материалов, например, на железобетонные конструкции и металлопрокат. Долгов по выплате зарплаты на предприятиях строительной отрасли и транспорта в регионе нет.

В сфере занятости населения негативных тенденций за последнюю неделю не отмечено. Более того, численность безработных в регионе в настоящее время – самая низкая за последние восемь лет.