Эксперт советует вспомнить советский опыт по организации альтернативных международных соревнований

| Фото: Олимпийский комитет России | Фото: Олимпийский комитет России

В ситуации, когда сильнейшие российские спортсмены, которые побеждали на олимпиадах и чемпионатах мира, не допускаются к международным стартам, необходимо вспомнить опыт Советского Союза в организации альтернативных спортивных соревнований. С таким предложением на онлайн-площадке "Экспертный клуб России" выступил президент АНО "Дом с часами" Олег Викторович (Новосибирская область).

"Нужно организовывать свои локальные олимпиады, приглашать тех, кто с нами сотрудничает, - отметил он. - Вспомним, хотя бы, Игры доброй воли".

Игры доброй воли 1986 года были первым международным мультиспортивным мероприятием, созданным Тедом Тернером, которое проходило с 5 по 20 июля 1986 года. Главным стадионом был Центральный стадион имени Ленина в Москве, РСФСР, СССР. Игры были ответом на олимпийские бойкоты того периода, когда Соединенные Штаты отказались принять участие в Олимпийских играх 1980 года в Москве, а Советский Союз отказался принять участие в летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе. Советские спортсмены доминировали в соревнованиях, завоевав 118 золотых медалей и 241 медаль в целом. США заняли второе место с 42 золотыми медалями и 142 медалями.

В общей сложности 3 тыс. спортсменов из 79 стран приняли участие в соревнованиях по восемнадцати различным видам спорта. Впервые за десять лет элитные спортсмены из Советского Союза и Соединенных Штатов соревновались друг с другом в крупном летнем мультиспортивном соревновании. В отличие от методов отбора других крупных соревнований, Игры были только по приглашению.

В ходе Игр был установлен ряд спортивных мировых рекордов. В соревнованиях по легкой атлетике Сергей Бубка побил рекорд по прыжкам с шестом с результатом 6,01 м, Джеки Джойнер-Керси побил рекорд по семиборью с результатом 7148 очков, а Бен Джонсон победил Карла Льюиса на дистанции 100 метров и завоевал свой первый крупный международный титул. Владимир Сальниковпобил мировой рекорд на дистанции 800 м вольным стилем в соревнованиях по плаванию со временем 7:50,64.

Сегодня, по мнению эксперта, много разговоров о развитии отечественного спорта. "А нужно больше дел, - уверен он. - И начинать надо с детских спортивных площадок, с хоккейных коробок, с лыжни в соседнем леске. Фитнес-центры – это точно не для всех, поэтому давайте опять же вспомним наш позитивный опыт не столь уж отдаленного прошлого".