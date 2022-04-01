Эксперт: никто не вправе препятствовать выступлению спортсменов любой страны на соревнованиях мирового уровня

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Никто не вправе препятствовать выступлению спортсменов той или иной страны на соревнованиях мирового уровня. В противном случае данные соревнования теряют смысл и уровень мировых.

Такую точку зрения высказал председатель комиссии Общественной палаты Республики Мордовия Сергей Маркиянов.

"Люди прекрасно понимают всю подлость международных спортивных организаций и творимые ими многочисленные проявления махровой русофобии по указке лиц и государств, возомнивших о наличии у них исключительного права на всех и вся", - заявил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертный клуб России".

По данным ВЦИОМ, граждане считают в той или иной степени несправедливыми недавние отстранения от участия в соревнованиях российских спортсменов (90%), о безусловной несправедливости решений сообщили три четверти опрошенных (74%). Справедливыми такие отстранения назвали 5%.

Международные спортивные федерации и организаторы крупных международных турниров в массовом порядке не допускают до соревнований российских спортсменов. Сборную России по футболу исключили из стыковых матчей за право участвовать в чемпионате мира в Катаре. Московскому "Спартаку" не дали сыграть в Лиге Европы. Российского гроссмейстера Сергея Карякина ФИДЕ отстранила на полгода, пловца Евгения Рылова федерация плавания дисквалифицировала на 9 месяцев. Российских теннисистов во главе с Даниилом Медведевым не пускают на Уимблдон. И такое происходит почти во всех видах спорта.

Под удар попадают не только спортсмены, публично поддержавшие спецоперацию по защите Донбасса, но и те, кто отказывается выступить с осуждением. Очевидно одно – в мировом спорте воцарилась самая махровая русофобия.