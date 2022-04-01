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Эксперт: В учебных заведениях страны давно назрели уроки исторической культуры

Общество, 12:55 26 апреля 2022

ИА "Тюменская линия"

В учебных заведениях страны давно назрели уроки исторической культуры, гражданского воспитания, уважительного отношения к государственной символике. Так отреагировал на старт всероссийской инициативы по поднятию государственного флага в образовательных организациях Тюменской области доктор культурологии, профессор, член-корреспондент Санкт-Петербургского отделения Международной академии наук высшей школы и Академии наук высшей школы Российской Федерации Александр Голышев (Псковская область).

Государственные символы — это, по его словам, признак государственности, ее независимости и свободы. Это основа гражданской, духовной и нравственной идентичности россиян.

"Всероссийская инициатива Тюменской области по поднятию государственного флага в учебных заведениях поддержана многими регионами страны, - отметил Александр Голышев, выступая на онлайн-площадке "Экспертный клуб России". - Учебная неделя в школах Псковской и Кемеровской областях также началась с подъема государственного флага. Подобная практика используется в Ленинградской и Кемеровской областях, Ставропольском крае. Во многих школах вместе с поднятием флага исполняется и гимн России".

Акция поднятия государственного флага состоялась 25 апреля, на базе Физико-математической школы в Тюмени.

С 1 сентября занятия в школах Тюменской области будут начинаться с подъема флага РФ. На торжественной церемонии губернатор подчеркнул, что в регионе не стали дожидаться нового учебного года.

"Как только узнал о мероприятии, решил поддержать ребят и лично принять участие", - написал Александр Моор в своих соцсетях.

Российский триколор и торжественная процедура его поднятия, по его словам, это - символ единения, памяти и веры в нашу страну и общее будущее. "Символично, что акция начинается в преддверии Дня Победы, - сказал глава региона на торжественной церемонии. - 9 мая - священный праздник для всех россиян. Сегодня у нас есть возможность отстоять честь нашей страны, внести свой вклад в ее процветание".

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# Александр Моор , гимн , государственный флаг , школьники

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