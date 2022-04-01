Денацификация Украины невозможна без демонтажа политической конструкции фашистско-олигархической диктатуры, считает Олег Агапов

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Вопрос денацификации украинской политической системы невозможен и без демонтажа политической конструкции фашистско-олигархической диктатуры. Такую точку зрения на онлайн-площадке "Экспертный клуб России" высказал доктор философских наук, профессор из Татарстана Олег Агапов.

Собранных различными комиссиями материалов по изобличению преступлений, совершенных украинскими неонацистскими батальонами, по его мнению, хватит для проведения международного трибунала над военно-политическими преступниками и начала длительной работы по денацификации украинского общества, которая в активной фазе может пройти за 5 - 10 лет.

"Важно помнить, что неонацизм - это устойчивый тренд в общественном сознании европейских государств, который вовлекает в свои ряды сторонников праворадикальных взглядов, - пояснил он. – Поэтому, России и ее союзникам предстоит еще большая работа по разворачиванию дипломатической работы, направленной на пресечение деятельности неонацистов в государствах, входящих в ООН".

Относительно, денацификации Украины, то помимо трибунала над неонацистами "Азова", "Правового сектора", по мнению эксперта, необходимо провести денацификации институтов армии, полиции, суда, образования, науки, СМИ, институтов гражданского общества, всех политических и экономических институтов, связанных с поддержкой неонацизма и бандеровщины.

Подавляющее большинство россиян (88%) считают, что на Украине действуют неонацистские организации и их существование представляет угрозу для России (76%). Такие данные получил Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Кроме того, респонденты считают, что киевская власть поддерживает неонацистов (70%). Самым распространенным ответом на вопрос о целях спецоперации стала необходимость суда над украинскими нацистами за совершенные преступления (45%). Так же среди целей спецоперации респонденты ВЦИОМ отмечают введение уголовной ответственности за пропаганду нацизма на Украине (32%).